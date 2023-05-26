В пятницу и в выходные дни по большей части территории Узбекистана сохранится малооблачная и сухая погода, сообщил Узгидромет. Лишь в отдельных горных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины сегодня и завтра возможен кратковременный дождь.

По северу и пустынной зоне местами возможно небольшое усиление ветра до 13−18 м/с, с пыльным позёмкам.

Температура воздуха в пятницу днём будет в пределах +28…+33 градусов, по северу и пустынной зоне — до +35, по югу — до +37 градусов.

В субботу и воскресенье температура воздуха будет медленно повышаться до +32…+35 градусов, по северу и пустынной зоне — до +35…+37. Такой температурный фон близок к нормальным значениям для конца мая.

В Ташкенте 26−28 мая безоблачно. Ветер восточного направления от слабого до умеренного. Температура ночью будет в пределах +16…+18 градусов, днём — +30…+33.