Около метро «Ойбек» в Мирабадском районе Ташкента 24 мая от ножевого ранения погиб 25-летний мужчина, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным следствия, около в 00:30. О. Ш., 2002 года рождения, в ходе ссоры ударил ножом в грудь старшего брата О. Л., после чего скрылся.

Прокуратура Мирабадского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Узбекистана.

Подозреваемый задержан, уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.