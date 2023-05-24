Ученик 11-го класса 242-й школы в Алмазарском районе Ташкента подозревается в убийстве знакомого, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, 22 мая в 23:30 школьник (2004 года рождения) поссорился со знакомым, который пытался отобрать у него мобильный телефон, и несколько раз нанёс телесные повреждения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия. В результате полученных травм потерпевший скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет). Подозреваемый задержан.

Управление дошкольного и школьного образования Ташкента уточнило, что на массиве Тансыкбаева-3 примерно в полночь одиннадцатиклассник Р. А. и его 21-летний знакомый С. П. поссорились и стали оскорблять друг друга. Затем начался большой конфликт, и юноши вытащили ножи. Школьник предположительно воткнул нож в спину знакомого, который скончался от ранения.

В управлении отметили, что 8 сентября школьник был принят в 11-й класс этой школы из 24-й воспитательной колонии на основании решения Зангиатинского районного суда от 1 июня 2022 года.

«Так как он прибыл из воспитательной колонии, учащийся находится на внутреннем учёте школы. Сотрудники ОВД и администрация школы проводили с ним регулярные профилактические беседы. Он регулярно посещал занятия. В течение 2022/23 учебного года между Р. А. и его одноклассниками ни разу не было проблемных ситуаций. В его поведении произошли положительные изменения. 16 мая 2023 года он успешно сдал вступительные экзамены в [частный университет] и был принят на обучение на основании контракта досрочно», — говорится в сообщении.

Сейчас Р. А. заключён под стражу. УКД ОВД Алмазарского района проводит следствие.