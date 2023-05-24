Олий Мажлис Узбекистана стал единственным парламентом из стран Центральноазиатского региона и всего пространства СНГ, присоединившимся к глобальному проекту по укреплению парламентаризма Inter Pares Европейского союза.

Конференция, посвящённая началу сотрудничества, прошла в Ташкенте 22 мая, сообщили в пресс-службе Сената. В ней приняли участие представители парламентов Венгрии, Словакии, Франции, Германии, Кипра, Чехии и Литвы, глава делегации ЕС в Узбекистане, а также представители дипломатического корпуса стран-членов ЕС.

Программа Inter Pares осуществляется Международным институтом демократии и содействия выборам (IDEA) при экспертной поддержке парламентов стран-партнёров ЕС. В ней участвуют законодательные органы 17 государств.

Повестка сотрудничества парламента Узбекистана и Inter Pares охватит такие направления, как парламентский контроль за исполнением бюджета, в том числе местного, внедрение системы «Электронного парламента» и расширение цифровизации в законотворческой деятельности, укрепление роли парламента по достижению гендерного равенства и наращивание потенциала молодёжного парламентаризма.

«Мы высоко ценим готовность наших коллег из стран ЕС в расширении взаимодействия с парламентом Узбекистана, — сказала на мероприятии председатель Сената Танзила Нарбаева. — Узбекистан рассматривает Европейский союз в качестве ключевого международного партнёра. Мы готовы и далее совместно работать по последовательному наращиванию усилий и потенциала в конструктивном формате парламентской дипломатии».

Глава делегации ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан отметила, что выбор парламента Узбекистана как партнёра Inter Pares объясняется «необратимыми, решительными реформами» в сферах демократизации общества, обеспечения прав человека, в частности, отмены принудительного труда, продвижения гендерного равенства и достижениями в других направлениях.