В Намангане, известном как цветочная столица Узбекистана, 21 мая стартовал 62-й Международный фестиваль цветов. Впервые подобную выставку здесь провели в августе 1961 года, после чего праздник превратился в ежегодную традицию. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Мадина Аъзам посетила открытие фестиваля.

Мероприятие открыл автокараван из более чем 200 машин, украшенных разными цветами. Они направились из международного аэропорта Намангана в сторону центра города.

Участниками стали более 200 компаний и предпринимателей, занимающихся выращиванием цветов в разных регионах Узбекистана, а также делегация провинции Юньнань Китая, представившая, помимо цветов, более 70 крупных композиций.

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По официальным данным хокимията Наманганской области, в первый день фестиваль его посетили более 500 тысяч гостей, в том числе из районов области — более 390 тысяч, из других регионов Узбекистана — свыше 121 тысячи, из других государств — более 6600. Больше всего гостей прибыло из соседнего Кыргызстана — почти 6000 человек. Можно было также встретить туристов из России, Китая, Турции, Бангладеш и Индии.

Цветочные экспозиции выставлены в парке культуры и отдыха имени Бабура и парке «Афсоналар боги» в Давлатабадском районе Намангана, где будут объявлены победители фестиваля. Флористы и специалисты по ландшафтному дизайну создадут более 100 композиций. Жюри оценит оригинальность дизайна, мастерство оформления, букеты и икебаны.

Кроме мероприятий, связанных с цветами, программа фестиваля включает выставку изделий народных промыслов, книг, фотографий, живописи и национальных костюмов.

Фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото

фестиваль цветов, наманган, фото