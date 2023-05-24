В Намангане, известном как цветочная столица Узбекистана, 21 мая стартовал 62-й Международный фестиваль цветов. Впервые подобную выставку здесь провели в августе 1961 года, после чего праздник превратился в ежегодную традицию. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Мадина Аъзам посетила открытие фестиваля.

Мероприятие открыл автокараван из более чем 200 машин, украшенных разными цветами. Они направились из международного аэропорта Намангана в сторону центра города.

Участниками стали более 200 компаний и предпринимателей, занимающихся выращиванием цветов в разных регионах Узбекистана, а также делегация провинции Юньнань Китая, представившая, помимо цветов, более 70 крупных композиций.

По официальным данным хокимията Наманганской области, в первый день фестиваль его посетили более 500 тысяч гостей, в том числе из районов области — более 390 тысяч, из других регионов Узбекистана — свыше 121 тысячи, из других государств — более 6600. Больше всего гостей прибыло из соседнего Кыргызстана — почти 6000 человек. Можно было также встретить туристов из России, Китая, Турции, Бангладеш и Индии.

Цветочные экспозиции выставлены в парке культуры и отдыха имени Бабура и парке «Афсоналар боги» в Давлатабадском районе Намангана, где будут объявлены победители фестиваля. Флористы и специалисты по ландшафтному дизайну создадут более 100 композиций. Жюри оценит оригинальность дизайна, мастерство оформления, букеты и икебаны.

Кроме мероприятий, связанных с цветами, программа фестиваля включает выставку изделий народных промыслов, книг, фотографий, живописи и национальных костюмов.

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