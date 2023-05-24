В присутствии президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Сингапура Халимы Якуб состоялась церемония обмена двусторонними документами, сообщила пресс-служба главы государства.
В ходе визита были подписаны следующие документы:
- Меморандум о сотрудничестве между правительствами Узбекистана и Сингапура в области культуры на 2023−2026 годы;
- Меморандум о сотрудничестве между министерствами внутренних дел двух стран;
- Программа сотрудничества между министерствами юстиции двух стран на 2023−2024 годы;
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и туризма Узбекистана и Управлением туризма при Министерстве торговли и промышленности Сингапура;
- Соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры и туризма Узбекистана и Сингапурской национальной ассоциацией туристических агентств;
- Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов Узбекистана и Сингапурским агентством по сотрудничеству о развитии предпринимательства, совместной деятельности в сфере зелёной экономики;
- Меморандум о сотрудничестве между Агентством по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Бизнес-федерацией Сингапура.
Затем, в завершение узбекско-сингапурского саммита, состоялась церемония посадки дерева в резиденции «Куксарой».
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почётных гостей. «Церемония стала символом начала новой эпохи в узбекско-сингапурских отношениях и крепнущей дружбы народов наших стран», — отметила пресс-служба главы государства.