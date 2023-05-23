Главный зал Дворца кино имени Алишера Навои 20 мая был почти заполнен гостями, родителями и партнёрами первого аккредитованного американского вуза в Узбекистане — Университета Вебстера. Более 1000 людей собрались, чтобы увидеть церемонию выпуска студентов бакалавриата и магистратуры.

Среди них — 151 первый обладатель степени бакалавра, а также 387 магистрантов, в том числе выпускников 2020—2022 годов, для которых церемония выпуска не проводилась из-за карантинных ограничений. Всего по сцене прошлись 538 выпускников.

Фото: «Газета.uz»

Для участия в торжественной церемонии из штата Миссури, где располагается главный кампус университета, прибыли президент вуза Джулиан Шустер и деканы ряда колледжей. На мероприятии выступил посол США в Узбекистане Джонатан Хеник.

Филиал американского вуза в Ташкенте был открыт в 2019 году. Помимо Узбекистана, вуз, основанный в 1915 году, имеет филиалы в Австрии, Нидерландах, Швейцарии, Греции, Таиланде, Китае и Гане. Филиал в Узбекистане — самый крупный.

Ректор Университета Вебстера в Ташкенте Вассилис Полименис в своей речи поздравил выпускников и напомнил им о важности культивирования креативного и критического мышления в эру развития искусственного интеллекта (ИИ).

«ИИ не заменит и не сможет заменить человеческий элемент. В мире возрастает ценность так называемым „мягких“ сил: умения налаживать связи, решения проблем и адаптируемости к нестандартным ситуациям», — сказал ректор.

В интервью корреспонденту «Газеты.uz» Вассилис Полименис отметил, что церемония играет особую роль, поскольку выпускники Вебстера представляют собой будущее поколение, получившее качественное американское образование с учётом ценностей народа Узбекистана.

Фото: Университет Вебстера в Ташкенте.

Амирбек Салимов получил степень бакалавра в области исследований СМИ. Свою будущую карьеру он видит в международных отношениях, однако его степень помогает ему работать с информацией, критически анализировать новости.

«Роль СМИ в современное время растёт. Политикам и чиновникам важно различать фейки. За время учёбы я научился работать со СМИ», — говорит Амирбек.

О важности церемонии высказался и президент Университета Вебстера Джулиан Шустер.

«Сегодня мы являемся свидетелями наиболее впечатляющего результата соглашения по открытию вуза, достигнутого в 2019 году. Но сегодняшняя церемония — это не конец. Само слово commencement на английском означает „начало“. Сегодняшний выпуск — это начало нового пути. Помогайте формировать других с достоинством и уважением», — отметил Шустер.

Студенты ташкентского кампуса вошли в число 4000 выпускников других филиалов Вебстера, которые получают свою степень в этом году.

Фото: Университет Вебстера в Ташкенте.

Президент вуза Шустер в интервью корреспонденту «Газеты.uz» отметил важность «налаживания мостов»: «Сегодняшняя церемония — это один из таких мостов, которые мы построили для развития благоприятных отношений между Узбекистаном и США. Университет Вебстера — это глобальный университет. Мы хотим, чтобы культура Узбекистана была представлена во всём мире; чтобы люди знали о наших выпускниках, которые могут работать в любой части мира. Это самый лучший мост, потому что его создают честные и чистые люди».

Выпускник Искандер Каримов назвал окончание учёбы «шагом вперёд» и думает о будущем трудоустройстве.

«Я уверен, что смогу найти работу. Не уверен, будет ли она хорошо оплачиваема — это другой вопрос. Все в моей семье — преподаватели. Я выпустился в области СМИ, но тоже хочу преподавать. Перед этим надо набраться опыта. Я стараюсь оптимистично подходить к вопросу», — поделился он.

На церемонии выпуска в американских вузах принято приглашать главного спикера — commencement speaker. Им стал посол США в Узбекистане Джонатан Хеник. Американский дипломат выступил с конструктивной и вдохновляющей речью.

«Мне вспоминаются советы, которые я получил в юности. Это были нескольких фраз: „Ты можешь всё“, „Следуй за своей мечтой“, „Делай то, что любишь“. Звучит здорово, не правда ли? Что ж, у меня для вас и хорошие, и плохие новости. Начнём с плохих. Если вам говорят просто следовать за мечтой, чтобы вы могли чего-то добиться, то вам говорят не всю правду. Возможно, это люди, которые никогда не сталкивались с серьёзными проблемами. Я приношу свои извинения, если мои слова разочаровывают вас», — сказал он.

Вместе с тем посол дал три совета, которые смогут стать путеводными в карьере.

«Бросайте себе вызов, чтобы последовательно развиваться. Приобретайте новые навыки. Я искренне верю: когда мы изучаем что-то новое, мы задействуем критическую часть нашего мозга, которая разжигает наше воображение, вдохновляет нас и в целом делает жизнь более интересной», — сказал дипломат.

«Открывайте и развивайте свои врождённые таланты. Узнайте, в чём вы хороши, и отточите свои навыки до совершенства. У каждого есть таланты. Возможно, вы не сможете сделать из них карьеру, но они, безусловно, откроют для вас двери и помогут получить доступ к новым возможностям», — продолжил он.

«Будьте открыты к новым идеям и возможностям. Когда вы чрезмерно сосредотачиваетесь только на одной цели или задаче, вы упускаете возможности, которые вы никогда должным образом не рассматривали или даже не подозревали об их существовании. Поэтому будьте открыты к новым возможностям», — отметил Джонатан Хеник.

Фото: Университет Вебстера в Ташкенте.

«Свою карьеру я начал в 1994 году именно в Ташкенте с должности младшего дипломата. Какая поразительная разница между 1994 и 2023 годами! Уверяю вас, я никогда не думал тогда, когда так мало узбекистанцев говорило по-английски, что будет выпуск целого университета. Я даже представить не мог, что мне выпадет честь выступить на церемонии выпуска. Это действительно невероятно», — добавил посол.