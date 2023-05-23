В Ходжаабадском районе Андижанской области бывший специалист Комитета по делам религий присвоил 1,6 млрд сумов, полученных за несколько лет от граждан для совершения паломничества умра. Об этом сообщила программа «Markaziy studiya» телеканала MY5.

С 2019 года деньги, полученные почти от 70 человек, были перечислены не на счёт Управления мусульман Узбекистана, а на личный счёт сотрудника комитета. Им обещали выдать чек об оплате перед началом поездки.

«Через Кыргызстан совершать умру и проще, и дешевле. Но мы доверились сотруднику государственного органа и погорели. Когда их назначают, смотрят на их честность, боязнь присвоить чужое? Если они не знают своих сотрудников, откуда нам, пришедшим со стороны, знать? Столько лет он работает во власти, неужели некому было проверять, что он сделал за месяц, за 15 дней?» — сказал один из пострадавших.

Следствие было долгим, а когда дело, наконец, было передано в суд, подозреваемый в зале суда сказал, что вернёт деньги, и некоторые потерпевшие, поверив ему, забрали свои заявления. По этой причине в решении суда не учтён материальный ущерб, причинённый части граждан.

Решением суда бывший чиновник был приговорён к пяти годам лишения свободы с запретом занимать ответственные должности сроком на два года.