В Белгородской области России с вечера 22 мая был введён режим контртеррористической операции, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Напомним, накануне власти области заявили о том, что в неё зашли украинские диверсанты. Легион «Свобода России» и Русский добровольческий корпус, воинские формирования из россиян-добровольцев, воюющих на стороне Украины, объявили о взятии приграничного населённого пункта Козинки и штурме районного центра Грайворон.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов отметил телеканалу Hromadske, что события в Белгородской области и других приграничных территориях — следствие вторжения России в Украину. По его словам, операция российских партизан будет способствовать созданию демилитаризованной зоны — «определённой зоны безопасности в приграничных регионах России, граничащих с Украиной».

«Именно оттуда в последнее время усилились обстрелы приграничных регионов Украины, что приводит к значительным повреждениям гражданской инфраструктуры и, к сожалению, жертвам среди мирного населения», — пояснил представитель ГУР.

С объявлением контртеррористической операции в Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что большая часть населения покинула приграничные села.

«Завершаем подомовой обход сейчас приграничных сел и самого Грайворона. Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности — помогаем на своём транспорте, у кого есть возможность — покидает на личном транспорте», — сказал он в видеосообщении своего Telegram-канала.

Утром 23 мая Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском округе «продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами».

«Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно», — сказал губернатор.

Он добавил, что погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет, есть двое раненых мирных жителей. Позже глава области сообщил, что семейную пару доставили в больницу, у женщины осколочные ранения нижних конечностей, у мужчины — ранения брюшной полости и грудной клетки.

Легион «Свобода России» утром во вторник опубликовал фото своего флага с сообщением «Мы встретили рассвет на освобождённой территории и двигаемся дальше».