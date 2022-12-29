Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках образовательной выставки встретился с группой школьных учителей, сообщила пресс-служба главы государства.

«Какой бы регион я ни посещал, всегда общаюсь с молодёжью и рабочими крупных предприятий. Когда я спрашиваю: «Что вас беспокоит?», они говорят о недостатке знаний. Как развитые страны достигли сегодняшнего уровня экономики? За счёт знаний! Вот почему мы пытаемся прежде всего улучшить образование. 2023 год мы назвали «Годом внимания заботы о человеке и качественного образования». Теперь в наших школах должны утвердиться совершенно новая атмосфера и качество, — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что качество и эффективность образования во многом зависят от учителя.

«Я много говорю о том, почему необходимо повышать авторитет и статус учителя в обществе, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Потому что настоящие архитекторы и инженеры детских сердец — учителя. Поэтому материальная и моральная поддержка педагогов всегда находится в центре нашего внимания. Вовлечение их в деятельность, не связанную с урокам, следует считать изменой государству, изменой нашему будущему. Неуважение к учителю — это неуважение к нашему народу и обществу».

Президент ещё раз подчеркнул необходимость чёткого определения статуса, прав и интересов педагогов в Конституции и законах. Впервые он говорил об этом в послании народу и парламенту.

«Мы должны построить такое общество, чтобы учительство было самой престижной профессией! В этом мы опираемся, прежде всего, на тысячи учителей и наставников, посвятивших свою жизнь воспитанию подрастающего поколения! Общество, чтящее учителей, никогда не проиграет, оно обязательно достигнет своих целей. Никогда не забывайте одного факта: наш народ доверил вам своё будущее. Наше будущее зависит в первую очередь от вас. Таким образом, президент всегда поддержит вас, — сказал Шавкат Мирзиёев.





Президент на встрече также раскритиковал районные и областные отделы народного образования.

«Мы хотим сделать всех математиками, но это невозможно. Максимум 10% детей хотят быть математиками. Мы должны учить ребёнка так, чтобы это согласовывалось с его желаниями и запросами. Ребёнок сам хорошо знает, что ему интересно. Необходимо перестать учить его всем предметам одинаково и сосредоточиться на интересующей его области», — сказал он.

Обращаясь к учителям, глава государства заявил: «Для вас райОНО и облОНО — как прокуроры. Я хочу упразднить эти две организации, сами школы должны быть и „районо“, и „облоно“. Для чего нужны лишние звенья? Из-за них учитель не может сделать ни шагу. Пришло время сломать это. Конечно, нужен порядок, но для этого есть министерство [народного образования]».

Президент поднял и такую тему, как навыки и компетенции самих педагогов:

«Сегодня мы говорим о повышении качества образования и новых учебниках. Но кто же доведёт эти новые учебники до наших детей? Конечно, учитель! Естественно, педагогу, который 20−30−40 лет преподавал по-старому, немного сложно переходить на новые учебники. Но если мы не сделаем этого сегодня, то завтра не получим того результата, на который рассчитываем».

При этом президент сказал, что в будущей учебной программе могут быть сокращены невостребованные предметы, а вместо них введены актуальные.

На встрече он отметил и важность повышения ответственности родителей в вопросах воспитания и образования детей.

«Каждый должен задать себе вопрос: „Какой вклад я вношу для своей любимой страны?“ Ответом на него будет наша работа над собой и развитие наших детей. И пока не изменим отношение родителей и не повысим их ответственность за детей, у нас ничего не получится», — подчеркнул президент. Глава государства поделился: «Я тоже занимаюсь уроками своих внуков по субботам и воскресеньям. Особенно по воскресеньям, когда у меня больше времени. Я спрашиваю у них все уроки по очереди».

Шавкат Мирзиёев особо выделил важность образования для девочек: «Кто воспитывает детей? Женщины, конечно. Вот почему мы должны давать образование нашим дочерям и матерям. Так мы дадим образование обществу».

В заключение президент призвал отказаться от идеи о том, что «дети испортились»: «Давайте зададим себе вопрос: „Что мы сделали, чтобы они стали лучше?“ Ведь они наши дети. Мы должны сплотиться и вместе думать о будущем Узбекистана».





В ходе диалога преподаватели высказали своё мнение по вопросам повышения качества подготовки кадров в педагогических вузах, привлечения в школы носителей иностранных языков, профессиональной ориентации молодежи.

В завершение своего выступления глава государства поздравил педагогов с наступающим 2023 годом и пожелал им успехов в работе.