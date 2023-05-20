20 мая на 133-м км трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу в Казахстане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Ipsum и «КамАЗа», сообщает медиа-центр органов внутренних дел Казахстана.

В результате столкновения загорелся автомобиль Toyota, погибли водитель и три пассажира. Ещё пассажира доставлены в больницу с различными телесными повреждениями.





«Ведётся работа по установлению личности погибших. Пока известно только, что они являются гражданами Узбекистана. На водителя авто Toyota с начала года составлено 10 протоколов. Известно, что 8 протоколов за превышение скорости и два за не пристёгнутый ремень безопасности», — сказал командир роты патрульной полиции при ДП Атырауской области Адильбек Шахметов.

Напомним, четыре дня назад, 16 мая два гражданина Узбекистана погибли в ДТП в Актюбинской области Казахстана. Шесть человек госпитализированы.

В начале марта этого года после столкновения Cobalt и «КамАЗа» в Актюбинской области Казахстана погибли четверо граждан Узбекистана.