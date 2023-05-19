Днём 19 мая по большей части территории Узбекистана ожидается сухая и тёплая погода с температурой воздуха в пределах +25…+30 градусов, по южным районам до +35, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Лишь по Каракалпакстану и во второй половине дня по Ташкентской области и областям Ферганской долины местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах республики возможно выпадение града.

В субботу, 20 мая, кратковременные дожди пройдут лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины, по предгорным и горным районам местами сильные, возможны грозы. Местами по республике ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температурный фон будет в тех же пределах.

В воскресенье, 21 мая, по территории Узбекистана ожидается ясная, солнечная погода. Дневная температура воздуха будет повышаться и составит +31…+33, по югу и пустынной зоне — до +35…+38 градусов.

19−20 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте сегодня во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер 7−12 м/с. Температура +25…+27 градусов. В субботу возможен кратковременный дождь, гроза, ветер 5−10 м/с. Температура ночью +15…+17 градусов, днём — +27…+29. В воскресенье без осадков, ветер 3−8 м/с. Температура ночью +16…+18, днём +28…+30 градусов.