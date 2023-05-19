Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 мая принял участие в первом саммите «Центральная Азия — Китай» в Сиане, сообщила пресс-служба главы государства.

В работе мероприятия, прошедшего под председательством главы КНР Си Цзиньпина, также участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В соответствии с повесткой дня обсуждены вопросы расширения сотрудничества стран Центральной Азии и Китая, актуальные международные и региональные вопросы.

Президент Узбекистана в своём выступлении подчеркнул, что в условиях непростой международной ситуации нынешняя встреча приобретает особое значение.

«Наши страны, преодолев испытания пандемии, столкнулись с негативными последствиями глобального кризиса доверия. Серьёзные разрывы в устойчивых транспортно-логистических цепочках, что особенно чувствительно для Центральной Азии, вызовы продовольственной и энергетической безопасности, риски социальной напряжённости на фоне растущего импорта инфляции и другие проблемы требуют от нас более тесной координации и практического взаимодействия», — отметил глава нашего государства.

Президент заявил, что сегодня Центральная Азия — «это сплочённый и сильный регион, открытый к диалогу и полномасштабному партнёрству».

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив по развитию регионального сотрудничества на основе долгосрочной повестки.

Он отметил необходимость налаживания взаимодействия между ведущими «мозговыми» центрами шести стран для разработки стратегических подходов, комплексных рекомендаций и решений, «прорывных» проектов регионального и глобального масштаба. Глава государства предложил провести в следующем году в Самарканде первую Международную экспертную конференцию по вопросам сопряжения национальных стратегий развития.

Президент остановился на условиях для устойчивого развития стран региона, где центральное место отводится эффективной борьбе с бедностью.

«Уверен, что принятие и реализация совместной программы по повышению уровня жизни и развитию территорий, прежде всего сельских районов, будут поддержаны нашими народами и станут общим вкладом в достижение целей Повестки дня до 2030 года», — сказал лидер Узбекистана.

Глава государства выступил за формирование «нового экономического диалога» и усиление взаимосвязанности, достижение двукратного увеличения товарооборота стран региона с Китаем к 2030 году.

Реализацию этой задачи он предложил обеспечить за счёт сбалансированного роста взаимных поставок промышленных товаров и сельхозпродукции, создания эффективной торгово-логистической инфраструктуры и современных оптово-распределительных сетей, внедрения систем «зелёного» и экспресс-коридоров, общих платформ электронной коммерции.

Для формирования благоприятных рамочных условий и правовой базы Шавкат Мирзиёев предложил рассмотреть возможность принятия многостороннего Соглашения о содействии взаимной и поощрении инвестиций.

Президент обратил внимание на то, что вопросы углубления промышленной кооперации, привлечения цифровых технологий и внедрения инноваций могут быть эффективно решены в рамках прямых межрегиональных контактов с провинциями Китая.

Он также предложил в этом году провести в Узбекистане Форум и выставку городов и регионов шести стран для налаживания практического сотрудничества, укрепления побратимских и партнёрских отношений.

«Стратегическое значение имеет развитие безопасных и кратчайших транспортных коридоров, соединяющих Китай с нашим регионом, с выходом на Европу, Ближний Восток и Южную Азию. Приоритетным проектом возрождения Великого шёлкового пути является Транс-Евразийская магистраль, важными составляющими которой станут автомобильная и железная дороги „Китай — Кыргызстан — Узбекистан“», — заявил Шавкат Мирзиёев.

В качестве первоочередной задачи он обозначил обеспечение сопряжения национальных программ развития транспортных коммуникаций и разработка на этой основе единой долгосрочной стратегии.

Особое внимание глава Узбекистана предложил уделить вопросам сотрудничества по климатической повестке и «зелёной» энергетике.

«К сожалению, темпы развития энергетической инфраструктуры в Центральной Азии не успевают за скоростью индустриализации и урбанизации, а также демографическим ростом. Сегодня это действительно очень серьёзный вызов долгосрочному устойчивому развитию наших стран», — подчеркнул глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

С учётом технологического лидерства Китая в области солнечной, ветряной и гидроэнергетики, а также действующих финансовых инструментов он предложил наладить более тесное научно-практическое партнёрство в альтернативной энергетике.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев обозначил готовность к плодотворному сотрудничеству в решении экологических проблем Приаралья, защите биоразнообразия, сохранении ледников и почвы, внедрении водосберегающих технологий.

Президент Узбекистана дал высокую оценку нынешнему уровню регионального диалога по вопросам стабильности и безопасности, поддержав глобальную инициативу Китая, основанную на принципах неделимости безопасности и мирного развития в соответствии с уставом ООН.

«Считаем важным в полной мере использовать платформы диалога Контактной группы в рамках Шанхайской организации сотрудничества и стран-соседей Афганистана для выработки согласованной позиции и принятия мер по недопущению гуманитарной катастрофы в этой стране», — подчеркнул лидер Узбекистана.

Он также отметил важность продолжения регулярного проведения гуманитарных обменов, выставок, концертов и гастролей, совместных спортивных мероприятий, с широким вовлечением молодёжи, и предложил в следующем году вместе провести Форум молодых талантов.

Подводя итог, глава нашего государства подчеркнул, что страны Центральной Азии и Китай являются стратегическими партнёрами и надёжными друзьями.

«Сегодня, в условиях усиливающегося противостояния и непредсказуемости в международных отношениях, мы оказываем взаимную поддержку и вместе строим процветающее будущее для наших народов», — сказал президент.

В этой связи он поддержал инициативу китайской стороны о регулярном проведении встреч для укрепления дружбы и партнёрства государств Центральной Азии и Китая.

По итогам заседания главы государств подписали Сианьскую декларацию саммита «Центральная Азия — Китай».

В завершение саммита состоялась церемония посадки лидерами деревьев в знак дружбы, добрососедства и общности устремлений стран к развитию и процветанию.