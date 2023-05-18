Правительство Узбекистана и Международная финансовая корпорация (IFC, член Группы Всемирного банка) 17 мая в Вашингтоне подписали соглашение по оказанию помощи в структурировании государственно-частного партнёрства (ГЧП) по строительству, эксплуатации и обслуживанию новых многопрофильных больниц в Самаркандской, Джизакской и Кашкадарьинской областях. В церемонии участвовали министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов и директор IFC по предоставлению консультационныхуслугпо проектам ГЧП и корпоративным финансам Линда Муньенгетерва.

В рамках соглашения IFC поможет Узбекистану привлечь частный капитал и международный опыт с целью модернизации сектора здравоохранения и улучшения доступа к качественным медицинским услугам.

Новый проект ГЧП позволит оказывать высокотехнологичные, качественные и ориентированные на пациента медицинские услуги, предлагая различные специальности в рамках одного лечебного учреждения, а также оптимизировать расходы государства на медицинскую помощь вторичного и третичного уровня.

«Устаревающая больничная сеть страны требует новых инвестиций для оказания комплексной помощи и лечения пациентов с различными заболеваниями в условиях современной многопрофильной больницы с новейшим медицинским оборудованием», — говорится в пресс-релизе IFC.

«Работая с частным инвестором, мы можем внедрить в больницах передовой опыт, который улучшит процесс лечения, предоставит пациентам всесторонний и целостный уход и обеспечит создание качественной современной инфраструктуры здравоохранения», — отметил Амрилло Иноятов.

«Данное ГЧП не только привнесёт передовой опыт в систему здравоохранения, но также, как ожидается, улучшит доступ к медицинским услугами обеспечит оптимальное соотношение цены и качества для правительства», — сказала Линда Муньенгетерва. «Доступ к недорогому и качественному медицинскому обслуживанию имеет важное значение для социального и экономического развития», — добавила она.

Ранее при поддержке IFC был реализован первый в стране проект ГЧП в сфере здравоохранения — первый в Узбекистане центр по предоставлению услуг диализа в Нукусе. Затем были открыты такие же центры в Ургенчском и Багатском районах Хорезмской области, а также в Ташкенте.

IFC также помогает правительству Узбекистана структурировать ряд дополнительных ГЧП в сфере здравоохранения, в том числе для строительства новой больницы в Ферганской области; создания центров лучевой терапии для больных с онкологическими заболеваниями, в том числе из социально неблагополучных групп; в Ферганской, Самаркандской и Хорезмской областях, и ГЧП для визуальной диагностики (МРТ и КТ) с целью расширения доступа к качественным диагностическим услугам.

По состоянию на 1 мая 2023 года инвестиционные обязательства IFC в Узбекистане составили более 400 млн долларов США. Консультационные услуги IFC также оказывают поддержку правительству в реализации ГЧП в секторах энергетики и возобновляемых источников энергии. Роль IFC в качестве транзакционного консультанта заканчивается после выбора победителя тендера и подписания проектных соглашений между сторонами.