Алимардон Эламанович Каршиев (1971 г. р.), с мая 2019 года работавший заместителем хокима Ташкента по связям с общественными и религиозными организациями, освобождён от этой должности.

Решением столичного кенгаша народных депутатов на этот пост утверждён Абдулвосид Ахматжонович Хомитжонов.