Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Сменился замхокима Ташкента по связям с общественными и религиозными организациями
Алимардон Каршиев освобождён от должности заместителя хокима Ташкента по связям с общественными и религиозными организациями. Этот пост занял Абдулвосид Хомитжонов.
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Алимардон Эламанович Каршиев (1971 г. р.), с мая 2019 года работавший заместителем хокима Ташкента по связям с общественными и религиозными организациями, освобождён от этой должности.
Решением столичного кенгаша народных депутатов на этот пост утверждён Абдулвосид Ахматжонович Хомитжонов.