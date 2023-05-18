В Сурхандарьинской области фельдшеры скорой помощи в тестовом режиме отправляются на вызовы на электроскутерах, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

В среднем в Сурхандарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступает более 3000 обращений в сутки. Большинство запросов приходится на период с 17:00 до 1:00.

«Очень важно оказать больным своевременную первую медицинскую помощь. Поэтому в службе скорой помощи внедрено использование электроскутеров», — говорится в сообщении. На этом средстве передвижение фельдшеры выезжают к пациентам в некритическом состоянии.

Несмотря на то, что электроскутеры не обладают удобством современных машин скорой помощи, они легко перемещаются через пробки и места с затруднённым движением.

В скутерах есть специальный отсек, в котором хранится необходимый инвентарь, одноразовые медицинские принадлежности и лекарства для оказания первой помощи.

Если фельдшер скорой помощи, прибыв на электроскутере, выявляет опасную для жизни ситуацию, он должен связаться с колл-центром, который направит дополнительную бригаду медиков.