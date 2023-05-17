С 1 июля полицейские в Казахстане смогут самостоятельно заводить административные дела о бытовом насилии, не дожидаясь заявления от потерпевших. Об этом сообщает Tengrinews.

Издание отмечает, что полиция переходит от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений на основании внесённых в законодательство поправок.

«Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение будет принимать суд», — рассказал начальник управления комитета административной полиции МВД Казахстана Руслан Каржаспеков.

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По его словам, также исключается возможность повторного примирения сторон. Сейчас, как отметил Каржаспеков, половина материалов по бытовому насилию прекращается в суде за примирением сторон «в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников».

Пакет поправок об ужесточении наказания за домашнее насилие в марте был принят парламентом Казахстана и позднее подписан президентом. Изменения в Уголовный кодекс вступят в силу с 19 мая, в Административный — с 1 июля.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призывала пересмотреть поправки для лучшей защиты женщин и криминализовать домашнее насилие как отдельное преступление. Последнее так и не было сделано.

Из стран Центральной Азии домашнее насилие определено как отдельное уголовное преступление только в Кыргызстане и Узбекистане.

По данным МВД Казахстана, которые приводит HRW, в полицию ежегодно поступает более 100 тысяч сообщений о бытовом насилии, а с начала 2023 года органами внутренних дел зарегистрировано как минимум 18 убийств на бытовой почве.