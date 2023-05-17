Внедрение искусственного интеллекта и других прорывных технологий может создать более 430 тысяч новых рабочих мест в двух ключевых отраслях промышленности Узбекистана к 2025 году, но только в том случае, если страна примет благоприятную политику и инвестирует в навыки и обучение. Об этом говорится в новом исследовании Азиатского банка развития (АБР) «Использование четвёртой промышленной революции посредством развития навыков в быстрорастущих отраслях в Центральной и Западной Азии».

Использование технологий Четвёртой промышленной революции (4IR) создаст в Узбекистане 100 тысяч новых рабочих мест в текстильной и швейной промышленности, которые имеют значительный неиспользованный потенциал роста, а также 334 тысячи рабочих мест в строительной отрасли, которая уже входит в число крупнейших работодателей по всей стране к 2025 году.

«В то время как Узбекистан принял множество поддерживающих мер, чтобы подтолкнуть свои фирмы и работников к цифровому будущему, сейчас самое время разработать согласованную общую дорожную карту 4IR, — отметил генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. — Узбекистану нужен чёткий план действий с изложением того, как прорывные технологии могут быть внедрены в каждой отрасли, более тесная координация между заинтересованными сторонами и долгосрочное планирование для создания рабочей силы, готовой к 4IR и способной поддерживать трансформацию отрасли».

Исследование основано на опросе работодателей в двух отраслях в Узбекистане, которые были выбраны по причине их решающего влияния на рост, занятость и Четвёртую промышленную революцию (4IR). Опрос дополняется анализом данных онлайн-портала вакансий и отдельным опросом учебных заведений для оценки их готовности к 4IR.

Для расчёта чистых показателей создания рабочих мест в исследовании использовалась модель для оценки количества должностей, вытесненных автоматизацией, и новых рабочих мест, созданных за счёт повышения доходов и производительности в результате потенциального перехода к использованию технологий 4IR. При соответствующей политике и инвестициях в профессиональные навыки количество созданных новых рабочих мест превысит количество потерянных.

Большинство опрошенных фирм проявили интерес к внедрению технологий 4IR в ряде функций к 2025 году. По оценкам текстильных и швейных компаний, внедрение технологий 4IR повысит производительность труда на 68% в период с 2020 по 2025 год, в то время как строительные фирмы оценивают увеличение на 60% за тот же период.

В отчёте отмечается, что малые и средние предприятия (МСП), в которых занято около 80% рабочей силы Узбекистана, могут столкнуться с большими ограничениями ресурсов и рабочей силы при внедрении технологий 4IR. Он рекомендует бесплатные или субсидируемые консультационные программы, ориентированные на 4IR, для МСП, а также обучение на рабочем месте для работников — как внутри компании, так и через внешних поставщиков, — что также может помочь устранить конкретные ограничения ресурсов МСП.

Согласно опросу, 56% учебных заведений в Узбекистане используют онлайн-модули самообучения в процессе обучения, и только треть использует виртуальную реальность или дополненную реальность.

«Чтобы повысить готовность рабочей силы к 4IR, важно внедрить инновационные технологии, такие как дополненная и виртуальная реальность, которые могут более эффективно обучать работников и лучше готовить выпускников к профессиям, претерпевающим цифровую трансформацию», — сказала главный специалист по образованию АБР Шанти Джаганнатан, которая руководила исследованием.

Для преодоления социокультурных норм и обеспечения того, чтобы работницы-женщины могли в долгосрочной перспективе получать выгоду от высококвалифицированных и высокооплачиваемых технических рабочих мест, созданных 4IR, в исследовании рекомендуется разработать целевые программы для женщин.