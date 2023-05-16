Главный имам Ташлакского района Ферганской области, имам-хатиб мечети «Абу Ханифа», известный как Шукрулло домла, освобождён от должности главного имама района, сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ).

Комиссия внутреннего контроля УМУ посчитала, что выступления и мнения имам-хатиба, вызвавшие недовольство общественности, «не соответствуют статусу имама».

«Шукрулло Эгамбердиев признал, что допустил ошибку в своих выступлениях, вызвавших обсуждения, и принёс извинения. Имам-хатиб сказал, что не допустит подобных недостатков в своей дальнейшей деятельности. С другой стороны, просим воздержаться от дискредитации имам-хатиба, поскольку его действиям будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении.

Комиссия приняла решение о привлечении Шукрулло Эгамбердиева к дисциплинарной ответственности и освобождении его от должности главного имама Ташлакского района.

УМУ не сообщает, какие именно выступления стали причиной увольнения. На днях распространилось видео с Эгамбердиевым, критикует трудовых мигрантов, работающих за границей.

«Жалуются, что нет работы. Но столько людей не уезжает и находит работу здесь. Нужно работать головой, нужно прилагать усилия, просить у Бога. Нужно забыть высокомерие. Здесь не подметают улицы, но в России подметают. Здесь не убирают под коровами, а там убирают под свиньями… Нужно прилагать усилия, учиться… Если не будешь учиться, будешь рабом. Особенно нужно учиться в школе. Если ребята так и не будут уделять внимание науке, будут нолями и рабами, будут рабочими», — заявил он.

В другом резонансном ролике имам критикует девочек, которые танцуют вальс на выпускном вечере.

«Вот, смотрите, что происходит на выпускных вечерах. Выпускной вечер — значит, можно делать что угодно? Почему вы разрешаете школьникам ездить на отдых?.. В некоторых местах разрешают танцевать вальс. Куда смотрят учителя? Как вы думаете, что завтра будет с девочкой 11-го класса, которая танцует вальс со своим одноклассником на выпускном вечере? Парень, который увидит её в интернете… Кто её возьмёт женой? Человек, который мыслит рационально, не возьмёт эту девочку [женой]… Будет ли она стыдливой? Будет ли она верной своей мужу?» — сказал он.