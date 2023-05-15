Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 мая провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Турции с успешным проведением президентских и парламентских выборов, по итогам которых действующий президент страны и Республиканский альянс завоевали большинство голосов избирателей.

«Особо отмечено, что результаты голосования свидетельствуют о широкой поддержке братским турецким народом курса политических преобразований и экономических реформ президента Реджепа Тайипа Эрдогана», — пишет пресс-служба.

В ходе беседы были также рассмотрены вопросы укрепления узбекско-турецких отношений стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества.

Отмечена важность продолжения активной работы по подготовке повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

По итогам подсчёта голосов из 99,31% урн по всей Турции голоса между кандидатами в президенты страны распределились следующим образом: Реджеп Тайип Эрдоган — 49,41%, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,96%, Синан Оган — 5,20%. При этом результате на выборах должен состояться второй тур.