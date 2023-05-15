Один из первых чемпионов мира по боксу, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года, советский и узбекский боксёр Руфат Рискиев получил пожизненную финансовую поддержку от имени президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, сообщила пресс-служба организации.

Глава IBA Умар Кремлев 13 мая навестил 73‑летнего Рискиева в больнице, где вручил ему чемпионский пояс и награду «За волю к победе» в память об узнике концентрационного лагеря Бухенвальд Андрее Борзенко (советский боксёр, двукратный чемпион Узбекской ССР, мастер спорта, заслуженный тренер Узбекистана).

«Мы позаботимся о каждом члене нашей боксёрской семьи. Вы легенда и один из основателей бокса. Благодаря вам новое поколение занимается этим прекрасным видом спорта. Как президент IBA я вижу свою миссию в поддержке каждого члена нашей огромной семьи по всему миру. Мы помогаем нашим боксёрам, выплачиваем призовые», — сказал Кремлев.

Руфат Рискиев родился в 1949 году в Аккургане. С 12 лет начал заниматься боксом в Ташкенте у знаменитого тренера Сидни Джексона. Является четырёхкратным чемпионом СССР. Он завоевал золото в категории до 75 кг на первом в истории чемпионате мира, который состоялся в 1974 году в Гаване. На Олимпийских играх 1976 года Рискиев взял «серебро». «Ташкентский тигр» за карьеру провёл 189 боев, из которых выиграл 174.

В 2016 году Руфат Рискиев перенёс операцию по ампутации части правой ноги из-за гангрены.