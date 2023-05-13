В социальных сетях распространилось видео (дисклеймер: ролик содержит сцены насилия и жестокости), на котором мужчина избивает и пытает своих детей. На одном из кадров мужчина пинает спящего ребёнка, на другом — душит веревкой.

По данным Генеральной прокуратуры, в сентябре 2022 года 30-летний житель махалли «Гулистон» Янгиюльского района Ташкентской области А. Н. из-за семейных разногласий регулярно пытал и избивал 2-летнего ребёнка, а также снимал это на телефон, чтобы «отомстить супруге».

13 мая следственное отделение ОВД Янгиюльского района возбудило уголовное дело в отношении. мужчина по пункту «а» части 2 статьи 110 Уголовного кодекса (истязание в отношении несовершеннолетнего / наказываtтся обязательными общественными работами от 360 часов до 480 или исправительными работами от 2 до 3 лет либо ограничением свободы от 2 до 5 лет или лишением свободы до 5 лет)/

Мужчина задержан, ведётся следствие. Дело взято под контроль Генпрокуратуры.