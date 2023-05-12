Центральный банк Узбекистана представил индекс потребительских настроений (ИПН) за первый квартал 2023 года.

Индекс потребительских настроений — это показатель доверия потребителей, который измеряется и публикуется каждый месяц. Он состоит из двух частей: оценка потребителями текущего экономического положения и их ожиданий. Потребительские настроения определяют, насколько население готово увеличить/уменьшить потребление. Предприниматели на основе настроения потребителей и их покупательских намерений смогут наиболее эффективно строить планы производства, импорта или продаж, для организации маркетинга и рекламы.





Показатель по сравнению с предыдущим кварталом резко снизился на 2,3 пункта — до 23,8. Причиной падения индекса стало то, что население пока сдерживается от расходов (-1,6). Кроме того, незначительно снизилась потребность в кредитах (-0,5) и повысилась склонность к сбережениям (+0,6). С другой стороны, ожидается, что формирование позитивных ожиданий относительно прироста сбережений за счёт роста доходов будет оказывать всё большее влияние на индекс потребительских настроений в среднесрочной перспективе.

Изменение крупных расходов за прошедший и предстоящий период. Источник: Центробанк.

В предыдущем квартале большинство респондентов сообщили, что они потратили большую часть денег на образование (16,1%), ремонт дома (13,6%), лечение (13%), семейное торжество (7,4%) и другие товары (10,3%). Что касается крупных трат в ближайшие месяцы, то стало больше желающих отремонтировать дом (19%), купить жильё (7,3%), автомобиль (8,6%), мебель (5,6%), провести свадьбу (6,7%), отправиться в путешествие (5,4%), однако образование (12,2%) остаётся в топ-3 расходов. Центробанк ожидает, что спрос на эти товары и услуги останется на высоком уровне.

Среди опрошенных только лица с доходом 7−10 млн сумов заявили, что планируют взять кредит в ближайшие месяцы, тогда как во всех других группах ожидается снижение спроса на займы.

Ответы респондентов с разным уровнем дохода о будущей перспективе изменения доходов (увеличится, останется без изменений или снизится). Источник: Центробанк.

Лица с доходом 7−10 млн сумов более оптимистичны, тогда как респонденты с самым низким доходом (2−3 млн сумов) более пессимистичны в вопросе увеличения доходов в будущем.

Уровень сбережений респодентов. Источник: Центробанк.

35% респондентов заявили, что вообще не имеют сбережений (во время опроса по итогам второго квартала 2022 года сообщалось о 43%). Около 5% опрошенных отметили, что их сбережений хватит от трёх до шести месяцев, а 7% — более шести месяцев.

Ожидания по экономической ситуации в стране в следующие три года. Источник: Центробанк.

При этом большая часть респондентов (72%) ожидают улучшения экономической ситуации в Узбекистане в следующие три года.