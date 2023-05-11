В Самаркандской области уволен начальник отдела занятости и сокращения бедности хокимията Пастдаргомского района Тохир Косимов, сообщает УзА. Об этом было объявлено на совещании в хокимияте области 11 мая, которое провёл хоким Эркинжон Туррдимов.

8 мая журналист Фарход Норбутаев в своём Telegram-канале сообщил, что представитель районного хокимията принуждал председателей махаллей к сбору голосов по программе «Моя дорога» на портале инициативного бюджета Узбекистана.

В сообщениях в Telegram-группе Тохир Косимов оскорблял и угрожал главам махаллей потерей должности. Он также требовал от них остановить голосование за проекты в своих махаллях и голосовать за проект, указанный им.

Инициативы по ремонту и строительству дорог в своих махаллях в рамках программы «Моя дорога» принимались от граждан с 17 по 26 апреля, голосование длилось с 27 апреля по 7 мая. На финансирование проектов выделено 312 млрд сумов.