В среду 11 членов сборной Узбекистана по боксу боролись за право выйти в полуфинал чемпионата мира, который проходит в эти дни в Ташкенте, сообщила пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.

Первым на ринг вышел Хасанбой Дусматов (-51 кг), который со счётом 4:3 одержал победу над действующим чемпионом мира из Японии Томоя Цубои.

Следующий бой состоялся между Абдумаликом Халоковым (-57 кг) и Ишишем Юсуфом из Иордании, в котором безоговорочную победу одержал узбекистанский боксёр (5:0).

Закончился победой и бой Руслана Абдуллаева (-63,5 кг) с Лунесом Хамрауи из Франции (4:1).

Саиджамшид Жафаров (-71 кг) со счётом 5:0 одолел российского спортсмена Игоря Свиридченкова.

Лазизбек Мулложонов (-92) одолел двукратного Олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира кубинца Хулио Ла Круса со счётом 4:1.

В ряды полуфиналистов также вошёл Ойбек Жураев (-54 кг), одолевший на ринге испанца Габриэля Эскобара (5:0).

Асадхужа Муйдинхужаев (-67 кг)со счётом 4:3 выиграл бой с двукратным олимпийским чемпионом Рониэлем Иглесиасом из Кубы.

Самый молодой боксёр сборной Аълохон Абдуллаев (-75 кг) также пробился в полуфинал, одолев венгра Филиппа Акилова со счётом 5:0.

Олимпийский чемпион Токио-2020 в супертяжёлом весе Баходир Жалолов (+92 кг) в четвертьфинале встретился с одним из своих давних соперников, казахстанцем Камшибеком Конкабаевым и победил его со счётом 5:0.

Двое представителей сборной Узбекистана не смогли пройти в полуфинал: Мужибилло Турсунов (-60 кг) уступил Всеволоду Шумкову из России со счётом 3:4, Шохжахон Абдуллаев (-86 кг) проиграл Альфонсо Домингесу из Азербайджана (2:6).

Таким образом, в полуфинал чемпионата мира прошли девять боксёров боксёров. Куба и Россия будут бороться за место в финале с 6 боксёрами, а Казахстан — с 5 боксерами.

Список стран с полуфиналистами:

Узбекистан — 9;

Куба, Россия — по 6;

Казахстан — 5;

Франция, Грузия, Индия, Испания — по 3;

Армения, Азербайджан, Бразилия, Монголия — по 2;

Китай, Италия, Иордания, Кыргызстан, Мексика, Таджикистан — по 1.

Полуфинальные поединки пройдут 12 мая: