Сильный пожар произошёл вечером 9 мая на автомобильной газозаправочной станции, расположенной недалеко от предприятия газоснабжения, в Пахтачийском районе Самаркандской области. Он привёл ко взрыву, который оказался запечатлён на многочисленных видео, распространившихся в социальных сетях.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщила, что сообщение о пожаре было получено в 21:25. На место были отправлены пять пожарно-спасательных расчётов, в 22:30 пожар был локализован и в 23:00 потушен.

В результате пожара на территории заправочной станции были повреждены три автомобиля Isuzu и находившиеся в них 50-литровые баллоны со сжиженным газом.

Предположительно инцидент произошёл в результате нарушения правил техники безопасности при сливе газа из автомобиля-цистерны MAN в резервную ёмкость, говорится в сообщении.

По предварительной информации, телесные повреждения получил один человек. Ведутся работы по устранению последствий инцидента.