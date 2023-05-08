Число проживающих в Узбекистане участников войны 1941−1945 годов и тылового фронта на данный момент составляет 174 человека, сообщила пресс-служба Министерства обороны.





Больше всего участников войны проживает в Ташкенте — 55. В Ташкентской области их 26, в Ферганской — 19, в Самаркандской и Кашкадарьинскйой — по 10, в Навоийской — 9, в Сурхандарьинской — 8, в Бухарской и Наманганской — по 7, в Андижанской и Джизакской — по 6, в Хорезмской — 5, в Каракалпакстане, Сырдарьинской области — по 3.

Число участников войны и тылового фронта, которым 100 и более лет, составляет 25 человек. Самой молодой из них 78 лет, самому старшему — 112 лет.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны, 78-летняя женщина, ныне проживающая в Ташкентской области, родилась в 1944 году в концлагере в Германии.