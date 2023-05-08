Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая на встрече с главами палат Олий Мажлиса, политических партий, органов судебной и исполнительной власти, сделал заявление по итогам референдума по Конституции в новой редакции, проведённого 30 апреля.

«Исторический выбор»

Как сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, глава государства назвал референдум, на котором, по официальным данным, более 90% голосов было отдано за изменение Конституции, «поистине великим историческим событием».

«Впервые мы приняли обновлённую Конституцию на основе всенародного референдума», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Референдум на практике показал, насколько выросли политическое сознание, правовая культура и мировоззрение нашего народа», — отметил он.

«Этим историческим выбором наш народ в очередной раз продемонстрировал большую веру в наши реформы, начатые шесть лет назад, и их полную поддержку», — заявил президент.

Он подчеркнул, что это решение народа создаёт прочную основу для дальнейшего стабильного развития государственности и экономики страны.

«Разве всё это не доказательство того, что каждый наш соотечественник — независимо от национальности, языка и религии — заявляя „можно же, оказывается“, на примере своего быта, семьи отчётливо ощущает большие изменения, происходящие в нашей стране?» — спросил Шавкат Мирзиёев.

Отметив, что «миллионы соотечественников приняли активное и достойное участие во всенародном обсуждении» новой редакции Конституции, он заявил: «С этой точки зрения есть все основания говорить, что настоящим автором нашей обновлённой Конституции является наш народ».

Президент подчеркнул, что «отныне мы никогда не свернём с пути наших реформ, будем двигаться только и только вперёд на основе новой системы „Человек — общество — государство“».

«Большая ответственность»

Выраженное на референдуме мнение народа «накладывает на всех нас большую ответственность», продолжил президент.

«Низкий поклон нашему многонациональному, смелому и благородному народу, который искренне исполнил свой гражданский долг, активно участвовал со своими практическими предложениями и инициативами, идеями и мнениями в принятии нашего Основного закона», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что народ страны «вновь на практике продемонстрировал преданность идеям демократии, свободы и равенства, социальной справедливости и единства».

«Основываясь на нашей древней истории, осуществление благих ценностей, свойственных нашим предкам, то есть возвышение человеческого достоинства, обеспечение прав и интересов, принятие решений на основе консультаций с гражданами — это для нас проявление настоящей демократии», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Пять основ»

Президент заявил, что норма в первой статье обновлённой Конституции о том, что Узбекистан — суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство, «имеет историческое значение».

Он подчеркнул, что «эти принципы — пять основ, определяющих путь развития и судьбу, будущее нашей страны, никогда не изменятся.

Отметив, что в мире постоянно появляются новые вызовы, риски и опасности, Шавкат Мирзиёев заявил, что в такой сложной ситуации «в каждой нашей работе, всех принимаемых законах и решениях на приоритетном месте должны стоять только и только интересы нашего народа, нашей Родины».

«Поэтому сохранение и укрепление мира и стабильности в стране останутся нашей самой важной задачей», — сказал глава государства.

Узбекистан продолжит «миролюбивую внешнюю политику», «развивать дружественные связи со странами ближнего и дальнего зарубежья, а также взаимное сотрудничество во всех сферах», добавил он.