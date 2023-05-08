«Узбекистан — светское государство, и он и дальше останется таким», — заявил президент Шавкат Мирзиёев на встрече с главами палат парламента, партий, органов судебной и исполнительной власти в понедельник.

«Это желание и твёрдый выбор нашего народа, озвученные через референдум», — сказал он. Ранее мы писали, что президент назвал закреплённые в первой статье обновлённой Конституции статус Узбекистана как суверенного, демократического, правового, социального и светского государства «пятью основами», определяющими путь развития и будущее страны, которые «никогда не изменятся».

«Политика обеспечения свободы совести каждого гражданина, независимо от его национальности, языка, религии и социального происхождения, создания всех необходимых условия для свободной деятельности всех религиозных конфессий, обеспечения мирного сосуществования национальностей и конфессий в нашей стране продолжится и в дальнейшем», — заявил президент.

«В нашем обществе никогда не будет допущена какая-либо радикализация, использование религии в политических целях», — подчеркнул он.

«Я с первого же дня начала работы президентом всегда повторяю: „Мы пришли, чтобы служить нашему народу“, „Мы должны удовлетворять потребности народа“», — отметил глава государства.

«Когда мы начали реформы, мы столкнулись со многими проблемами и испытаниями, которые мы не могли себе и представить. Мы находим им решение вместе с нашим народом, решая каждую проблему на месте», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Суть обновлённой Конституции и её главная цель также заключаются в создании достойных условий для благополучной жизни нашего народа», — отметил он.

«Как бы ни был сложен путь к этой цели, мы найдём все необходимые средства, если необходимо, с избытком, задействуем все возможности», — заверил президент.

«Наш народ сам — самый справедливый судья», — заявил он.