Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая посетил санаторий Chinobod Plaza в Ташкенте и навестил ветеранов Второй мировой войны, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев побеседовал с Анорбой-ота Жалиловым, Аширом-ота Усаровым, Антониной Коломенцевой, Тулаган-ота Имомовым и Аббосом-ота Аппановым.

«Я пришёл навестить вас, поздравить с праздником. Это прежде всего ваш праздник. Благодаря вашему мужеству и отваге, проявленным тогда, следующие поколения жили мирно и свободно. Ваш жизненный путь, полный трудолюбия и побед, является настоящим образцом для молодёжи, школой патриотизма. Вся наша страна гордится вами», — сказал глава государства.

Участники войны отметили, что довольны своей жизнью, рассказали об изменениях, происходящих в их махаллях, в жизни детей и внуков, а также поблагодарили президента за внимание и заботу.

«Для меня большое счастье получить ваше благословение, вместе с вами прочитать молитву с просьбой о мире для нашего народа. Молитвы таких почтенных людей, как вы, переживших немало испытаний и имеющих почти вековой жизненный опыт, будут услышаны. Мы и впредь будем уделять большое внимание созданию всех необходимых условий для старшего поколения. Для нас это священный долг и обязанность», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В этот же день президент посетил Парк победы и возложил цветы к мемориальному комплексу «Ода стойкости», сообщила пресс-служба главы государства.

«Мемориал, возведённый по инициативе главы нашего государства, отражает огромные лишения нашего народа, его борьбу за мир и великий вклад в победу на войне. В эти праздничные дни парк особенно многолюден», — говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие представители министерств и ведомств, входящих в систему Вооружённых Сил, государственных организаций. Они также возложили цветы к мемориалу.