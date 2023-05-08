В обновлённой Конституции Узбекистана количество норм, посвящённых гарантиям прав человека, увеличено в три раза. В первой статье документа говорится о том, что Узбекистан — правовое государство.

Говоря об этом на встрече с главами палат Олий Мажлиса, партий, органов судебной и исполнительной власти в понедельник, президент Шавкат Мирзиёев отметил: «В первую очередь это означает обеспечение верховенства закона в каждой сфере. Отныне все неясности в законодательстве должны толковаться в пользу человека».

«Самое главное — идея „Закон священен, в каждом случае должно приниматься справедливое решение!“ должна превратиться в правило жизни каждого члена нашего общества, особенно должностных лиц», — заявил глава государства.

«В то же время для надёжной защиты прав и свобод человека, конечно, мы должны на практике обеспечить справедливую и независимую работу судов», — отметил он.

С этой целью в Конституцию включены положения, согласно которым никто без решения суда не может быть задержан более чем на 48 часов, ограничение свободы может быть применено только по решению суда, обвиняемый имеет право не давать показания против себя, то есть хранить молчание, повышен статус адвокатов, они получили равные со следователем и прокурором полномочия.

«Внедрение в практику этих передовых новшеств будет непростым делом, многие общества только мечтают о таких изменениях», — отметил Шавкат Мирзиёев.

По его словам, для этого нужно повысить потенциал кадров судебно-правовых структур и укрепить их морально-техническую базу. Одновременно надо повышать правовую культуру граждан, добавил он.

«Как бы ни было трудно, осуществить эту работу требует само время», — сказал президент.