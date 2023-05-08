Старший прокурор Генеральной прокуратуры Узбекистана и следователь прокуратуры Учтепинского района Ташкента подозреваются в получении взятки.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, 6 мая в отношении старшего прокурора Э.А. и следователя А. Д. возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана. Оба задержаны в процессуальном порядке.

«Другие подробности дела не разглашаются, чтобы не допустить вмешательства и воспрепятствования следствию», — отмечается в сообщении.