Узбекистанские боксёры продолжают завоёвывать победы на чемпионате мира по боксу (IBA) среди мужчин в Ташкенте, за два дня выиграв семь боёв. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.

6 мая

Руслан Абдуллаев (-63,5 кг) со счётом 5:0 одержал убедительную победу над Ричарно Колин Луисом из Маврикии. Теперь в четвертьфинале он выйдет на ринг против француза Лоунеса Хамроуи.





Асадхужа Муйдинходжаев (-67 кг) также одержал победу над Юто Вакита из Японии со счётом 5:0. Во вторник, 9 мая, он вступит в бой с белорусским боксёром Кириллом Самадурау.

Саиджамшид Жафаров (-71 кг) со счётом 4:1 одолел Марко Верде из Мексики. Завтра, 9 мая, он встретится с боксёром из Пуэрто-Рико А. Перезом.

7 мая

Абдумалик Халоков (-57 кг) одержал победу над Чарли Сениором из Австралии (5:0) и вышел в четвертьфинал. В среду, 10 мая, он встретится на ринге с Хуссейном Яшаиша из Иордании.

Самый молодой боксёр сборной Аълохон Абдуллаев (-75 кг) со счётом 5:0 одержал убедительную победу над Менгянгом Жао из Китая. Завтра, 9 мая, ему предстоит бой с Альмиром Мемичем из Сербии.

Хасанбой Дусматов (-51 кг) одолел Саида Мортажи из Марокко (5:0). 9 мая он встретится на ринге с боксёром из Кубы Эрисланом Ромеро.

Баходир Жалолов (+92 кг) нокаутом во втором раунде одержал убедительную победу над Теремоана Теремоана из Австралиии. 10 мая Жалолову предстоит вступить в бой с Камшыбеком Кункабаевым из Казахстана.



В восьмой соревновательный день чемпионата на ринг выйдут пятеро боксёров — Шодиёржон Меликузиев (-48 кг) против Санжара Ташкенбая из Казахстана, Ойбек Жураев (-54 кг) против Тамира Галанова из Сербии, Мужибилло Турсунов (-60 кг) против Мухаммада Хамуда из Марокко, Шохжахон Абдуллаев (-86 кг) против Сагиндика Тагамбая из Казахстана и Лазизбек Мулложонов (-92 кг) против Гиоргия Тчигладзе из Грузии.