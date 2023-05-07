Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 мая подписал постановление о мерах по подготовке и проведению 9 мая — Дня памяти и почестей в стране.

Документом утверждена программа мероприятий, посвящённых 9 мая, в том числе церемония возложения цветов к подножию памятников — к монументу «Матонат мадхияси» («Ода стойкости») в Парке победы и монументу «Скорбящая мать» на площади Памяти 8 мая, а также к монументам «Скорбящая мать» в регионах.

Кроме того, 3−10 мая в Парке победы должна пройти выставка фотографий на тему «Немеркнущая слава тех дней».

До конца июля планируется обновить дизайн сайтов shon-sharaf.uz и waheroes.uz, а также создание 3D-голограмм на территории музея «Шон-шараф» и другое.

Постановлением президента также поручено организация праздничного салюта. По данным Минобороны, салют состоится 9 мая в 21:00 в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте.