Немецкий конгломерат Siemens реализует ряд энергетических проектов в Узбекистане, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

В рамках узбекско-германского бизнес-форума 2 мая Siemens Energy и «Тепловые электрические станции» подписали договоры на 72 млн евро по установке четырёх энергоэффективных газовых турбин. По две турбины мощностью 54 МВт каждая установят в котельной №-3 в Бухаре и на Мубарекской тепловой электростанции (ТЭЦ) в Кашкадарье.

В результате запуска этих проектов общая мощность производимой в стране электрической энергии увеличится на 216 МВт, а также даст возможность выработать 1,7 млн кВт·час электрической энергии и 1,5 Гкал тепловой энергии в год. Кроме того, будет создано 80 постоянных рабочих мест.

Ожидается, что Siemens также займётся строительством нескольких новых электростанций. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

«Стоит отметить, что компания Siemens впервые участвует [в проектах в Узбекистане] не только как поставщик оборудования, но и в качестве инвестора», — заявил глава Минэнерго.

В партнёрстве с немецким концерном планируется построить тепловую электростанцию в Сурхандарьинской области и запустить её в 2025—2026 годах. Немецкая компания примет участие в возведении ТЭС в Навоийском химическом кластере, а также в создании ветряных и солнечных станций общей мощностью 1000 МВт.