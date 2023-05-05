В Ташкенте в конце апреля прошла Международная конференция космических технологий STC-2023, крупнейшая в Центральной Азии. В ней приняли участие более 250 экспертов лидирующих космических компаний и агентств из Азербайджана, Казахстана, Монако, ОАЭ, США, Турции, и других стран.

В рамках конференции эксперты обменялись мнениями по развитию космической отрасли в регионе, провели двухсторонние встречи между космическими агентствами стран, приняли ряд соглашений в рамках совета стран Организации тюркских государств по космической отрасли.

Узбекистан анонсировал запуск образовательного спутника, представил общие итоги работы в рамках государственного космического мониторинга, подписал меморандумы о сотрудничестве в рамках образовательных проектов и дал старт работе центров компетенций в столице.

«Мы подписали соглашение с Агентством инновационного развития, в рамках которого дан старт работе по запуску в космос собственного научно-образовательного спутника CubeSat для Узбекистана, — отметил директор агентства космических исследований и технологий Шухрат Кадиров. — Главная цель этого проекта — набор необходимых компетенций в части создания, сборки, запуска и управления спутником».

По словам главы Узбеккосмоса, испытания спутника, который соберут в Узбекистане, предложили провести на своих базах коллеги из Объединённых Арабских Эмиратов. Узбеккосмок также договорился о ряде совместных проектов с Турцией, США, Казахстаном и ОАЭ. Большая часть из них направлена на образование и подготовку новых кадров для отрасли.





«Также мы запустили процесс вступления в Международную аэрокосмическую федерацию (IAF), что открывает нам доступ к новейшим исследованиям, нетворкингу и образовательным коллаборациям», — добавил Шухрат Кадиров.

Международная повестка конференции сфокусировалась вокруг глобальных трендов индустрии New Space — новейших решений для GIS, космического мониторинга и спутникового интернета.

«Мы присутствуем на этой площадке уже во второй раз, для нас она одна из ключевых событий в регионе, — отметил региональный менеджер по Ближнему Востоку и Северо-Восточной Африке компании ESRI Мохамед Исса. — Компания ESRI представила в рамках конференции актуальные решения по космическому мониторингу. Мы готовы работать совместно над интеграцией космических технологий в экономику стран, это могут быть проекты в агросфере, природных ресурсах, урбанизации и экологическом направлении. Мы работаем в 72 странах, Узбекистан один из наших ключевых партнёров, за три года нам удалось совместно с „Узбеккосмос“ реализовать несколько масштабных проектов по космическому мониторингу для водного хозяйства, агросектора и городского управления».

В рамках конференции также прошёл совет космических агентств стран ОТГ, где страны договорились о взаимодействии в рамках использования космического пространства в мирных целях. Так, страны обменяются опытом в реализации национальных космических программ, организуют Space Camp для студентов, а также обсудят возможный запуск совместного спутника стран-участниц ОТГ.

«Летом в Турцию приглашены по 10 студентов от каждой страны [ОТГ], совместно с нашими партнёрами, космическими агентствами стран ОТГ познакомим молодые таланты с отраслью, покажем лучшие практики, которые есть в Турции. В сфере образования мы планируем работать регулярно. Очень рады, что здесь стартовали переговоры и работа над запуском собственного спутника стран-участниц ОТГ, это беспрецедентный международный проект и мы верим, что он будет полезным для всех сторон», — отметил глава Турецкого космического агентства Сердар Йылдырым.

Для участия в конференции в Ташкент также прибыли два космонавта — герой СССР, космонавт, побывавший в космосе пять раз Владимир Джанибеков и народный герой Казахстана, член действующего отряда космонавтов Айдын Аимбетов.





«До цели не доходят те, кто пришёл в космос за славой. Если ты просто хочешь стать популярным, то это не космонавтом надо быть. На орбиту отправляются те, у кого есть большая мечта — что-то изменить», — отметил в своей речи Владимир Джанибеков.

В свою очередь, гость из Казахстана, Айдын Аимбетов, на встрече со студентами и школьниками поделился впечатлениям об Узбекистане:

«У Узбекистана огромный потенциал для развития индустрии космоса, потому что у вас есть вы — молодые, амбициозные ребята. Очень много молодёжи, которая точно сделает большие открытия. Я хочу пожелать вам поверить в свои силы», — сказал он.

Организатор конференции, директор компании Dialogue Events Мэтт Мосс, в свою очередь прокомментировал: «Конференция STC-2023 привлекла большое внимание глобального и регионального космического сообщества. Делегаты из более чем 30 стран мира участвовали в мероприятии, атмосфера конференции была насыщена интересным контентом и бизнес-встречами. STC зарекомендовал себя как ежегодное место встречи представителей космической отрасли на региональном уровне. Мы очень рады нашему успешному партнёрству с „Узбеккосмосом“ за последние два года, уверены в дальнейшем сотрудничестве и надеемся вернуться с STC в Узбекистан в недалёком будущем»