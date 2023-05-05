«Узнефтгазинспекция» за апрель выявила 262 случая незаконного использования газа в объёме 29,7 млн кубометров по всему Узбекистану, сообщила пресс-служба организации.

Случаи незаконного использования газа, в основном, обнаружены среди:

АГНКС — 4 случая на 0,5 млрд сумов;

теплиц — 3 случая на 0,8 млрд;

производственных предприятий — 43 случая на 10,8 млрд сумов;

предприятий общепита — 45 случаев на 0,4 млрд сумов

прочих оптовых потребителей — 167 случаев на 16,4 млрд сумов.

Документы по выявленным случаям направлены в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что ущерб от незаконного использования электроэнергии по Узбекистану в апреле составил 5,5 млрд сумов.