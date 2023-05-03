Глава компании «Узсувтаъминот» Сахиб Саифназаров в ходе визита в Германию в составе делегации Узбекистана подписал соглашения о реализации ряда проектов по расширению международного сотрудничества, сообщила пресс-служба оператора водоснабжения.

С Банком развития Германии KfW подписан меморандум о взаимопонимании на привлечение 200 млн евро для улучшения услуг питьевого водоснабжения и водоотведения в Сурхандарьинской и Ферганской областях. В эту сумму входят 130 млн евро кредитных и 70 млн евро грантовых средств.

Из этих средств 126 млн евро будет направлено на развитие систем питьевого водоснабжения и водоотведения в Маргилане и Коканде, 34 млн евро — на улучшение канализационной системы Термеза. Ещё 30 млн евро будет направлено на строительство централизованной канализационной системы в районных центрах Сурхандарьиснкой области, а 10 млн евро — на поддержку проектов банка KfW в Узбекистане.

В ходе визита также подписан меморандум о взаимопонимании с компанией Aqua Consult Ingenieur, предусматривающий совместную реализацию проекта по строительству канализационных систем в шести районных центрах и посёлках Самаркандской области.

С компанией German Water Partnership подписан меморандум о взаимопонимании, который будет служить повышению эффективности управления водными ресурсами на основе новых водо- и энергосберегающих инновационных технологий. Ожидается, что его реализация будет способствовать уменьшению потерь воды и электропотребления минимум в 3−4 раза.

Кроме того, с Федеральным агентством по охране окружающей среды (UBA) достигнуты договорённости, согласно которым специалисты сферы из Узбекистана будут ежегодно проходить среднесрочные курсы повышения квалификации и практику в Германии.