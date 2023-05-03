Делегация Европейского союза в Узбекистане 4 мая даст старт празднованию Дня Европы — ежегодного мероприятия, посвящённого ценностям мира и единства, сообщили «Газете.uz» в посольстве ЕС.

В 2023 году День Европы пройдёт в рамках Европейского года навыков с акцентом на роль кадровых ресурсов как в Европе, так и в Узбекистане. В центре внимания мероприятий также будет 75-я годовщина Всеобщей декларации прав человека.

2023 год — это Европейский год навыков, направленный на профессиональную и социальную интеграцию и развитие общества. Он ориентирован на молодёжь, женщин и этнические меньшинства, а также профессиональные навыки, которые стимулируют переход к экологичному и цифровому обществу, обеспечивают инновации и конкурентоспособность, а также могут быть связаны с образовательной и исследовательской деятельностью в рамках стратегии ЕС «Глобальный шлюз».

«Преемственность поколений — отличительная черта узбекского народа. Из поколения в поколение народ Узбекистана бережно хранит и неизменно передаёт друг другу прекрасную традицию „устоз-шогирд“ („от мастера к ученику“), когда молодые люди обучаются ремеслу и профессиональным навыкам у старших наставников. Мы рады, что Европейский союз также вносит свой вклад в эту цепочку обмена опытом и знаниями. Через проекты и программы, финансируемые нами, мы обеспечиваем женщин, молодёжь и сельское население профессиональными навыками, которые не только востребованы сегодня, но и способствуют их устойчивому росту и развитию», — отметила посол Европейского союза в Узбекистане Шарлотта Адриан.

Делегация ЕС в Узбекистане организует серию мероприятий Дня Европы и приглашает жителей Узбекистана узнать больше о возможностях, предоставляемых Европейским союзом.

Гала-концерт классической музыки состоится 5 мая в Государственном академическом театре оперы и балета имени Алишера Навои. В нем примут участие симфонический оркестр и ведущие солисты театра. Прозвучат шедевры мировой оперной классики, будут представлены сцены из известных балетных постановок. Концерт бесплатный, вход по пригласительным (за ними можно обратиться в Делегацию ЕС или по номеру: 90−044−29−39).

В Ташкентском ботаническом саду 6 мая пройдёт фестиваль «День Европы». Фестиваль подчёркивает важность двустороннего сотрудничества Европы и Узбекистана в сфере образования и других областях, разнообразие культуры и традиций стран-членов ЕС, а также позволяет увидеть предлагаемые перспективы будущего сотрудничества.

На фестивале будут представлены более 35 проектов в областях изменения климата и устойчивости в Центральной Азии, укрепления гражданского общества, общин и органов власти для продвижения гендерного равенства и прав женщин в Узбекистане, улучшения системы управления твёрдыми отходами в городе Самарканде, программы Erasmus+, деятельности по развитию садоводства и многое другое.

Фестиваль также включает развлекательную программу для широкой аудитории: выступления звёзд узбекской эстрады, тематические флешмобы, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, а также будут организованы танцполы для посетителей. Вход свободный.

День Европы — ежегодное празднование подписания «Декларации Шумана» в память об основополагающей речи, с которой выступил министр иностранных дел Франции Роберт Шуман, которая привела к созданию Европейского союза. Его речь стала декларацией, день подписания которой отмечается каждый год. День Европы массово празднуется во всех европейских государствах, а также в странах-партнёрах, включая Узбекистан.