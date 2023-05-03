В рамках деловой программы своего визита в Германию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 мая провёл встречу с главами ведущих компаний и финансовых институтов этой страны, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии с германской стороны приняли участие руководители Восточного комитета немецкой экономики, Германо-узбекского делового совета, Германского энергетического агентства, главы около 30 крупнейших компаний и банков, таких как CLAAS, Knauf, Siemens Energy, Lasselsberger, Aurubis, Linde Group, Gunter Papenburg, Falk-Porsche-Technik, Mangold Consulting, DB Engineering, Landesbank, Commerzbank, KfW Bank, Deutsche Bank и других.





Диалог в таком формате впервые состоялся в январе 2019 года, в рамках официального визита главы государства в ФРГ. В результате в Узбекистане был запущен ряд совместных высокотехнологичных проектов по модернизации отраслей экономики, активизировалось торгово-экономическое и инвестиционное партнерство.

Президент Узбекистана, открывая встречу, особо отметил достигнутый высокий уровень доверия и взаимного уважения в отношениях с Германией. В стране при участии немецких партнёров реализуется свыше 60 проектов на общую сумму 5 млрд евро.

Только за последние годы объем германских инвестиций составил 4 млрд евро, вдвое увеличилось количество совместных предприятий. В Узбекистане успешно работают такие «локомотивы» германской экономики, как CLAAS, Knauf, Gunter Papenburg, Linde Group и Falk-Porsche-Technik.

«Важным механизмом для регулярной „сверки часов“ стал Германо-Узбекский деловой совет под председательством премьер-министра с узбекской стороны», — отмечается в сообщении.

Президент особо подчеркнул, что ключевую роль в осуществлении достигнутых в ходе нынешнего визита прорывных договорённостей и совместных планов могут и должны сыграть именно деловые круги.

На полях прошедшего накануне узбекско-германского бизнес-форума заключён целый ряд новых торговых, финансовых и инвестиционных соглашений по развитию промышленной кооперации и расширению технологического партнёрства на 9 млрд евро.

Речь идёт о масштабных проектах в сферах «зелёной» энергетики, развития транспортной инфраструктуры, металлургии, водоснабжения, сельского хозяйства, химической, горнодобывающей, автомобильной, текстильной, электротехнической промышленности и других направлениях.

Намечено расширение взаимодействия в банковско-финансовой сфере, в частности по вопросам проектного финансирования с такими крупнейшими банками Германии, как Deutsche Bank, Commerzbank, KfW и Landesbank.

«Президент Шавкат Мирзиёев отметил готовность Узбекистана стать эффективной и надёжной площадкой для германского бизнеса в новых реалиях масштабных и серьёзных потрясений в мировой экономике», — говорится в сообщении.





Согласно новой Конституции Узбекистана усилены гарантии по обеспечению неприкосновенности частной собственности, чётко закреплены положения о создании государством условий для добросовестной конкуренции и независимости судебной системы, отмечается в сообщении.

Особо президент подчеркнул, что теперь государство гарантирует обеспечение прав инвесторов и их защиту в суде. «Отныне не предприниматели, а госорганы будут обязаны доказывать законность своих решений. И любые возникающие неясности будут трактоваться в пользу инвесторов», — подчёркивается в сообщении.

«Узбекистан должен ассоциироваться у зарубежного инвестора в первую очередь со стабильностью, надёжностью и предсказуемостью, — отметил Шавкат Мирзиёев — Мы готовы создавать все условия, чтобы каждый германский бизнесмен чувствовал себя в нашей стране свободно и уверенно. Объединив передовые разработки и инновационные технологии Германии с ресурсами и человеческим потенциалом Узбекистана, мы сможем достичь больших результатов».

В ходе обмена мнениями представители деловых кругов ФРГ озвучили предложения и выразили готовность к продолжению сотрудничества и расширению кооперации в приоритетных сферах с внедрением высокотехнологичных и инновационных решений.

Президент Шавкат Мирзиёев поблагодарил представителей бизнеса Германии за актуальные инициативы, выразил удовлетворение состоявшимся содержательным диалогом и поручил руководителям соответствующих министерств и ведомств утвердить «дорожную карту», предусматривающую совместную проработку проектов, и в целом реализацию достигнутых в ходе визита договоренностей.