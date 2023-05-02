Корреспонденты «Газеты.uz» в воскресенье наблюдали за ходом голосования на разных участках референдума по Конституции Узбекистана в новой редакции. Мы спросили голосующих в Ташкенте, почему для них было важно принять участие в референдуме, за что они голосовали и знакомы ли с предлагаемыми изменениями.

Большинство опрошенных сказали, что голосовали за изменение Конституции. Многие признались, что не знакомились с полным текстом предложенных изменений (количество статей увеличено со 126 до 155), но изучали статьи, которые касаются тех или иных аспектов их жизни или профессиональной деятельности. Никто из наших собеседников не сказал, что голосовал против.

«Мероприятие знаковое»

Корреспондент Шухрат Латипов утром посетил 623-й участок в здании академического лицей при Ташкентском государственном стоматологическом институте. Здесь было зарегистрировано 3177 голосующих из них 99 проголосовали досрочно. По словам председателя участковой комиссии Фотимы Юсуповой, подготовка к референдуму началась более месяца назад.

У входа на участок можно было увидеть плакаты с призывом участвовать в голосовании. На стенах были размещены некоторые статьи проекта Конституции в новой редакции (она вступила в силу с 1 мая, будучи одобренной на референдуме), а также сам текст документа на узбекском и русском языках.

До начала голосования председатель комиссии провела инструктаж для членов комиссии, назвав мероприятие «праздником». Ровно в 8:00 зазвучал гимн Узбекистана и участок открыл двери для голосующих.









Первый голосующий прибыл на участок ещё до начала голосования. «Мероприятие знаковое. Давно это событие назрело. Очень много изменений внесено в Конституцию. Если не ошибаюсь, 70% изменений», — сказал Владимир (по официальным данным — 65%).

Корреспондент «Газеты.uz» спросил, какие статьи в проекте Конституции мужчина поддерживает или выступает против. Он ответил, что в проекте «много хороших изменений».

В то же время он назвал «немного расплывчатой» формулировку в статье 76, посвящённой семье и браку: «брак основывается на традиционных семейных ценностях народа Узбекистана, свободном согласии и равноправии вступающих в брак». «В первоначальном проекте было так: брак — это союз мужчины и женщины. Сейчас — союз, основанный на национальных традициях. Немного расплывчато», — сказал он.

Женщина, представившаяся Верой Балловой, выразила надежду, что принятие обновлённой Конституции принесёт «положительные изменения»: «А иначе зачем мы ходим на выборы? Надеемся на лучшее».

Она пожаловалась на маленький размер пенсии, высокие цены на продукты и лекарства и высказалась за «уступки» пенсионерам: «Хотелось бы, чтобы к нам повнимательнее относились, оказывали помощь… Мы хотим улучшений».





Сотрудник деканата Стоматологического института Сухроб Худойбердиев сказал, что количество статей в Конституции увеличивается со 128 до 155.

Он привёл одну из норм в проекте: «Например, если родители или родственники осуждены и сели в тюрьму, то это не будет влиять на детей». Речь идёт о статье 28, согласно которой судимость лица и вытекающие из этого правовые последствия не могут быть основанием для ограничения прав его родственников.

Местный житель, представившийся как Бунёд, отметил статью 1 Конституции в новой редакции, в которой закрепляется статус Узбекистана как «социального государства».

Жительница, не назвавшая своё имя, сообщила, что узнала о референдуме по телевидению и из журналов. Она не смогла назвать конкретные положения из проекта Конституции: «Я не читала так внимательно. Бегло пробежалась, и всё».

Шавкат Гарифулин сообщил, что ознакомился с текстом документа. Он также сообщил, что слушал сообщения о предлагаемых в Конституцию статьях по радио — «там каждый день разные статьи обсуждались»: права человека, медицина, образование. Он добавил, что одним из изменений является продление срока полномочий президента с 5 до 7 лет.

Мужчина также отметил положительные изменения в своей махалле, где открылся центр государственных услуг, который «за шесть секунд» предоставляет справки и другие документы.

Места для наблюдателей от партий в 8:22.

Для наблюдателей от политических партий на участке были организованы специальные места, но большинство из них прибыло к 9:00.

Многие жители, включая учителей, проголосовавших на референдуме, просили членов участковой комиссии сфотографировать их.

К 9:00 на участке проголосовали 42 человека. Председатель комиссии Фотима Юсупова сказала, что «многие ещё отдыхают», поскольку день был выходной.

«Надеемся на «изменения в лучшую сторону».

Корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов посетил специализированный участок референдума №98, который расположился внутри Центральной клинической больницы №2. В нем голосовали исключительно пациенты больницы.

Педагог на пенсии Гульнора Умарова голосовала за изменение Конституции. Она сказала, что надеется на улучшения в области образования.





«Я считаю, что образование у нас хромает. Те, кому сейчас 25−30 лет и меньше, были лишены хороших образовательных программ. Надеюсь, изменения повысят образовательный уровень нашей молодёжи», — отметила она.

Гульнора Умарова также сказала: «Для меня важно, что закрепляется светское устройство государства».

Молодая собеседница по имени Нигора сказала, что в предлагаемых изменениях она обратила внимание на вопросы образования и защиты прав женщин.





«Так как я женщина и мать, мне важно, чтобы честь и достоинство женщин и детей не принижали», — сказала она.

Нигора призналась, что не знакомилась с полным текстом документа. О ходе референдума она узнала из агитационных роликов по телевизору и в интернете.

Урна для голосования на одном из участков в Ташкенте.

Программист Суннат Махмудов тоже сказал, что не читал весь текст, но осведомлён об изменениях, которые важны для него лично.

«Я работаю программистом. [В стране] делается упор на экономику, создаются условия для аутсорсинга в сфере IT. Развивается IT-Park», — отметил молодой человек.

По его мнению, изменения в обществе будут в большей степени зависеть от поведения общества и реакции на них представителей властей.

Доктор экономических наук, профессор Мухаммад Саидов убеждён, что «Новый Узбекистан невозможен без трансформации Конституции».





«Очень многие хотят узнать, где Узбекистан новый. Когда будут изменения в законодательном акте, тогда сформируется бренд Нового Узбекистана, — сказал он. — Я ознакомился с текстом новой редакции Конституции. Действительно, она имеет статус народной».

Пенсионерка Людмила Козлова живёт в четырёхэтажном доме в махалле Хирмонтепа рядом со станцией метро «Буюк ипак йули». Её возраст и здоровье не позволили посетить участок, и она ожидала прибытия членов участковой комиссии. Оповещение о том, что те придут, она не получила.

Людмила Николаевна сказала, что не читала текст проекта Конституции в новой редакции, но всё равно хочет отдать свой голос, потому что надеется на «изменения в лучшую сторону».

«Надеюсь, что сделают нам асфальт, починят наш подвал. Я не считаю, что изменение Конституции сможет решить проблемы дома и махалли, но надеюсь», — сказала она.

Подсчёт голосов на одном из участков в Ташкенте.



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