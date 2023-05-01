Оператор горячей воды и теплоснабжения Ташкента Veolia Energy Tashkent сообщил о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей в столице Узбекистана.

Испытания тепловых сетей при повышенном давлении на механическую прочность и плотность будут проходить с 1 мая по 4 августа с целью качественной подготовки к отопительному сезону.

Горячее водоснабжения при этом отключаться не будет.

Испытания пройдут по графику, с которым можно ознакомиться по ссылке.

В компании предупредили, что в ходе испытаний возможны повреждения трубопроводов и выбросы горячей воды на дороги и тротуары.

«Просим водителей, пешеходов и людей, находящихся в административных и жилых зданиях, быть внимательными и соблюдать осторожность», — говорится в сообщении.

О неисправностях можно сообщить по телефону: 78−129−01−85.