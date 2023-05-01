Сороковое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана пройдёт 3 мая, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

На заседании планируется обсудить два пакета поправок в Кодекс об административной ответственности, а также изменения в законодательство для обеспечения неприкосновенности денежных средств на банковских счетах предпринимателей.

Кроме того, будут обсуждены законы о ратификации Конвенции Международной организации труда № 148 о защите работников от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах (Женева, 20 июня 1977 года) и о ратификации Соглашения между правительствами Узбекистана и Таджикистана о сотрудничестве в области использования воздушного пространства и аэродромов воздушными судами государственной авиации при форс-мажорных обстоятельствах (Душанбе, 10 июня 2021 года).