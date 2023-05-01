30 апреля в Узбекистане проходил референдум по проекту закона о Конституции в новой редакции. К завершению голосования корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов посетил 59-й участок в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, где голосовал президент Шавкат Мирзиёев и члены его семьи.

В 20:00 председатель участковой комиссии Олия Каримова сообщила о закрытии участка и дала членам комиссии время немного отдохнуть. Через 7 минут в присутствии наблюдателей от партий и СМИ члены комиссии соединили столы и поставили туда ящик с бюллетенями граждан, которые голосовали на дому.

Глава комиссии также принесла конверты с бюллетенями досрочного голосования и бросила их в урну. После этого с урны сорвали пломбу и высыпали содержимое на стол.

Представители партий и корреспондент «Газеты.uz» наблюдали с расстояния 2−3 метров, поскольку глава комиссии не разрешила подходить ближе.

«Газеты.uz» вела прямой эфир процесса подсчёта голосов. Время от времени члены комиссии вставали перед камерой, и её приходилось перемещать.

Члены участковой комиссии распределили бюллетени в отдельные стопки: «за», «против» и «испорченные». Уже на середине подсчёта по высоте стопки «за» стало ясно, что одобривших изменение Конституции намного больше.

Примерно в 21:18 глава УИК Олия Каримова объявила результаты голосования на 59-м участке. Явка здесь составила 85,99% (2241 из 2606 зарегистрированных избирателей). 42 человека проголосовали досрочно. 379 бюллетеней остались неиспользованными, а 91 (4,06%) были признаны недействительными.

Голоса распределились следующим образом:

«За» — 1963 (87,59%);

— 1963 (87,59%); «Против» — 187 (8,34%).

Протокол о результатах голосования на участке.

1 мая утром глава Центризбиркома Узбекистана Зайниддин Низамходжаев сообщил, что явка на референдуме, согласно предварительным данным, составила 84,54%. За изменение Конституции проголосовали 90,21% избирателей, против — 9,35%.