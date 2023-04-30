Корреспонденты «Газеты.uz» продолжают знакомиться с работой участков на референдуме по Конституции в новой редакции. Традиционно многие жители страны ходят голосовать семьями и приводят детей.

Фото

референдум-2023

референдум-2023

референдум-2023

референдум-2023

референдум-2023

референдум-2023

референдум-2023

референдум-2023

референдум-2023

референдум-2023

референдум-2023

референдум-2023

референдум-2023

референдум-2023

референдум-2023

референдум-2023

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