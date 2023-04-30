Корреспонденты «Газеты.uz» продолжают знакомиться с работой участков на референдуме по Конституции в новой редакции. Традиционно многие жители страны ходят голосовать семьями и приводят детей.
Фото
Видео
Фото: Давлат Умаров / «Газета.uz»
Корреспонденты «Газеты.uz» продолжают знакомиться с работой участков на референдуме по Конституции в новой редакции. Традиционно многие жители страны ходят голосовать семьями и приводят детей.
Видео
Сегодня, 10:18
Вчера, 19:23
Вчера, 16:34
Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.