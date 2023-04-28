Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу принял председателя Управления мусульман страны муфтия Нуриддина Холикназарова.

Как сообщила пресс-служба президента, «в беседе были рассмотрены результаты проводимой работы в религиозной и просветительской сферах, а также по изучению и доведению до нашего народа научного наследия наших великих предков».

Стороны обменялись мнениями «по дальнейшему укреплению религиозной толерантности, обеспечению гарантий свободы совести в обществе».

«В нынешнее тревожное время как никогда важно правильно разъяснять населению, особенно молодёжи, исламские ценности и бороться с невежеством с помощью просвещения. Поэтому ведётся системная работа по обеспечению стабильности социальной и духовной среды в нашей стране, дальнейшему повышению качества религиозного образования, изучению передового мирового опыта в этом направлении и внедрению его в деятельность религиозно-просветительских учреждений», — говорится в сообщении.