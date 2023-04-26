Проект новой Конституции Узбекистана, если он будет одобрен на референдуме, обновит действующую версию Основного закона, как сообщается, на 65%. В это воскресенье граждане смогут проголосовать либо за принятие проекта, либо за сохранение действующей редакции Конституции.

В этом видеообзоре мы собрали ключевые статьи, которые предлагается изменить или внести в Конституцию Узбекистана. Это принцип прямого действия Конституции, закрепление в ней статуса Узбекистана как социального государства и другие.