Посол США в Узбекистане Джонатан Хеник призвал заботиться о природе не только в День Земли, а каждый день, подчеркнув, что это обязанность не только правительств, но каждого человека. На встрече со студентами Международного сельскохозяйственного университета (МСУ) 26 апреля он рассказал, что большую часть своей одежды покупает в магазинах second-hand, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Мероприятие было приурочено ко Дню Земли (22 апреля) и организовано Агентством США по международному развитию (USAID) совместно с Министерством сельского хозяйства Узбекистана. Посол, а также директор миссии USAID Микаэла Мередит, заместитель министра сельского хозяйства Умид Мадаминов и ректор МСУ Мунира Аминов наградили победителей студенческого конкурса экологических идей «Думай глобально, действуй локально» и посадили деревья в кампусе вуза.

Фото: Посольство США.

Джонатан Хеник напомнил, что первый День Земли был отмечен более 50 лет назад, в 1970 году в США по инициативе студентов. Задуманное как студенческий форум, мероприятие вылилось в самое массовое уличное шествие в истории, собрав более 20 миллионов человек по всем Соединённым Штатам.

«Но намного важнее числа людей, участвовавших в этот день, результаты первого Дня Земли. Благодаря этому дню мы создали в США Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency). Мы приняли в США такие законы, как Закон о чистом воздухе (Clean Air Act), Закон о чистой воде (Clean Water Act), законы об охране вымирающих видов», — отметил посол.

«Именно такой вид активизма, такой вид повышения осведомлённости общественности является критически важным, потому что мы должны, правительства должны действовать для защиты планеты», — заявил он, обращаясь к студентам МСУ.

Джонатан Хеник отметил, что США тесно работают с правительством Узбекистана в сфере охраны природы и смягчения последствий изменения климата. «Думаю, каждый из вас видит, как ухудшается качество воздуха в Ташкенте. Мы видим, как погодные условия летом, зимой становятся всё более и более экстремальными… И это результат ущерба, который наносится окружающей среде», — сказал он.

«Мы все должны делать больше для её защиты. Конечно же, недостаточно усилий только правительств для этого. Нужны действия каждой организации, каждого университета, каждого посольства, каждой компании. И в дополнение нужно действие каждого из нас — и индивидуально, и коллективно», — заявил дипломат.

«Давайте будем честными — неважно, как сильно мы заботимся об окружающей среде, мы, скорее всего, можем делать больше того, что мы делаем сегодня. Мы должны помнить о том, что мы должны делать, не только в День Земли, но каждый день», — подчеркнул глава американской дипмиссии.

«Возможно, вы не знаете, но почти вся одежда, которую я покупаю, — это second-hand. Я посещаю магазины подержанной одежды в Соединённых Штатах и покупаю одежду там», — сообщил Джонатан Хеник.

Фото: Посольство США.

Что может делать каждый для защиты природы? «Выключать свет, кондиционер и отопление, когда можно, по возможности покупать продукцию, выращенную локально», — сказал он.

Посол уточнил последний пункт: «В Узбекистане я вижу это напоминание постоянно, но американцы это могут не сознавать. Мы идём в супермаркет и уверены, что купим там фрукты и овощи круглый год. Мы забываем, что они растут и собираются в определённый сезон, что они выращиваются в другой стране и доставляются по воздуху или по морю в супермаркеты в США, или выращиваются в теплицах. А всё это требует энергии, это не особенно эффективно и вредит окружающей среде».

«Мы можем сделать больше, чтобы повысить продуктивность и эффективность, а также экономить воду в сельском хозяйстве. И мы должны помнить как потребители, что удивительные дыни, которые можно купить здесь в Узбекистане, недоступны круглый год. Они доступны в свой сезон. И я думаю, в этом есть что-то особенное. Когда вы не можете иметь фрукты и овощи тогда, когда вам этого хочется, просто вспомните, что вы делаете планете услугу, не требуя, чтобы иметь их в данный момент», — заявил Джонатан Хеник.

Студенческий конкурс экологических идей был объявлен в марте 2023 года Проектом USAID по развитию агробизнеса. Его темами стали климатическая и экологическая грамотность, отказ от пластика, экологичная мода, глобальная уборка и посадка деревьев.

Директор миссии USAID Микаэла Мередит выразила уверенность, что «новаторские идеи, представленные студентами, применимы не только в Узбекистане, но и во всем мире».