25 апреля в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как две школьницы по очереди избивают и оскорбляют другую в подвальном помещении дома, заставляя её извиняться.

После в кадре появляется ещё одна девочка, она смотрит, видно ли её, подбегает, бьёт и скрывается из кадра. В конце видео есть ещё одна школьница, которая смотрит на происходящее и в камеру.

В Управлении дошкольного и школьного образования Ташкента в среду прокомментировали инцидент. В сообщении говорится, что инцидент произошёл накануне днём в махалле «Самарканд Дарвоза» Шайхантахурского района.

Ученица 7-го класса средней школы №82 С. С. и четыре её подруги Ч., С., Т. и Г. избили учащуюся 8-го класса К. М., а записанное видео разместили в Instagram.

«Правонарушение не останется безнаказанным. Сотрудники УКД ОВД Шайхантахурского района проводят следственные действия», — говорится в сообщении.

В управлении обратились к родителям со словами: «В наших девушках мы привыкли видеть образы Нодирыбегим, Увайси и Зульфиихоним. Сегодняшние школьницы завтра будут матерями, хозяйками в семьях. Девочки красивы своей скромностью и стыдливостью».

«К сожалению, в последнее время некрасивые инциденты, происходящие среди них (девочек — ред.), вызывают возмущение и расстраивают одинаково и старших, и молодых. Ни в какие времена узбекские девочки не были в таком состоянии, и это огорчает сердца всех нас и пятнает честь нашей нации. Это накладывает не только на педагогов, но и на родителей огромную ответственность за воспитание наших детей, в частности, девочек», — говорится в сообщении управления.

На днях две школьницы жестоко избили девочку, которая младше их, на территории строящегося объекта в Янгихаётском районе Ташкента. Несколько девочек наблюдали за этим. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».