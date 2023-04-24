В Юнусабадском районе Ташкента 16-летняя девушка выпала из окна квартиры на третьем этаже, когда протирала окно. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, комментируя появившиеся сообщения о том, что девушка выпрыгнула из окна из-за ссоры.

По данным Генпрокуратуры, инцидент произошёл 5 апреля, когда девятиклассница протирала стекло окна на балконе. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована. Сейчас состояние пострадавшей удовлетворительное, говорится в сообщении.

По факту происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура района ведёт доследственную проверку.



